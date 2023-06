Pankadel on vaja Eestis rohkem raha. Hoiuste eest pakutakse rohkem kui Lätis

Nõudlus laenude järele on Eestis suurem

Citadele panga kommunikatsioonijuht Anet Tomaspolskaja lisas, et pangad kaasavad hoiuseid ennekõike eesmärgiga laenuportfelli kasvu finantseerida. „Hoiuse intressimäärade seadmisel lähtutakse Euroopa keskpanga poolt pakutavatest intressimääradest ning konkurentsiolukorrast vastavas riigis. Pank, kellel on vaja rohkem hoiuseid kaasata, on valmis ka hoiuse eest kõrgemat intressi maksma,“ selgitas ta.

„Lähtuvalt sellest, et teistes Balti riikides on intressitase madalam kui Eestis, võime eeldada, et meil on nõudlus laenude järele suurem ning pankadel on seetõttu suurem vajadus deposiite kaasata,“ hindas Tomaspolskaja. Ta on kindel, et lähiajal väheneb erinevates Balti riikides pakutavate hoiuse intressimäärade vahe.