Gaasi hind kihutab üles. Holland plaanib sulgeda Euroopa suurima gaasimaardla

Bloombergi andmetel suletakse gaasimaardla 1. oktoobrist. Ametlik otsus sulgemise kohta tehakse valitsuskabineti nõupidamisel selle kuu lõpus.

Maardla alustas tootmist 1963. aastal ja on sellest ajast olnud peamine gaasiallikas suurele osale Lääne-Euroopast. Kohalikele elanikele on aga maardla põhjustanud sadu maavärinaid magnituudiga kuni 3,6 palli. Kuna maavärinad on kahjustanud tuhandete inimeste kodusid, siis on kohalikud ka maardla vastu.

Groningeni kaevanduskahjude instituudi andmetel on piirkonna ligikaudu 327 000 kodust vähemalt 127 000 teatanud kahjudest. Alates 2012. aastast on piirkonnas lammutatud üle 3300 hoone, kuna maavärinad on muutnud need ohtlikuks. Hollandi valitsus on lubanud 30 aasta jooksul maksta Groningeni elanikele hüvitist 22 miljardit eurot.

Lisaks Hollandi plaanile sulgeda Euroopa suurim gaasimaardla on ka Norra teatanud tootmiskatkestustest riigi olulistel gaasiväljadel kuni juuli keskpaigani. See uudis tõstis mõned päevad tagasi gaasi tulevikulepingute hinda paarikümne protsendi võrra. Tänaseks on aga gaasi megavatt-tunni hind kerkinud juba 45 euroni. Veel juuni alguses oli hind 23,1 eurot.