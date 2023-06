Haabersti suurarendus läheb haamri alla, alghind küündib miljonitesse

Täpsemalt on tegemist BlueSky Haabersti nimelise osaühinguga, mis omakorda kuulub emaettevõttele BlueSky OÜ. Kohtutäituri büroost öeldi Ärigeeniusele , et kinnistuid müüakse võlgade katteks.

Sekeldused Viimsis

Haabersti oksjon pole aga õigupoolest ainuke. 2021. aasta augustis pidid oksjonile minema ka hulk Viimsi kinnistuid, mis kuuluvad praegu pankrotis olevale ning registrist kustutatud BlueSky Viimsi osaühingule, mille ainuomanik taaskord BlueSky OÜ. 1,4 miljoni eurone oksjon on peatatud kuni seotud kohtulahendi jõustumiseni.

„Oeh, ei taha kommentaare jagada eriti. Viimsi on teistsugune juhtum rahastamise struktuuri mõttes. Sealt on alguse saanud probleemid,“ sõnas arendaja ainuomanik Marko Rink toona Ärilehele. Tänaseks on ettevõte igatahes pankrotis.