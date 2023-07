Börsiennustus: teise kvartali võit läks jagamisele, kuid keegi ei pannud täpselt pihta suurimale tõusjale

Veelgi edukam oli juuni alternatiivbörsi First Northi firma J. Molneri jaoks, mille aktsia tõusis kuuga koguni 52,5%. Seetõttu oli Eesti ravimifirma ka kvartali suurim tõusja, kui aktsia kerkis kolme kuuga 55,5%. Tõusu tõukena võib näha asjaolu, et Molner sai juuni alguses heakskiidu esimese ravimi turuletoomiseks. Ennustusmängus valis J. Molneri kokku üheksa inimest, kuid kõikidel juhtudel valiti veel ka kaks teist valikut, mis lahjendas tulemust.

Pärast poolt maad on plussis enamik: kokku on seni osalenud 1752 inimest, kellest 1094 on positiivse skooriga. Samas on plussis olijate osakaal vähenenud: esimese kvartali lõpus oli neid 66%, nüüd 62,5%.