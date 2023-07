Päev börsil: Tesla tulemus aitas tehnoloogiaaktsiad kõrgemale

Mis veel toimus?

Rootsi suurtel kinnisvarahalduritel on üha rohkem tekkimas surve müüa maha osa oma kinnisvaraportfellist. Rootsi keskpank hoiatab, et juhul kui korraga läheb müüki suurem hulk kinnisvara, võib see olla ohuks riigi finantsstabiilsusele. Loe siit .

Euroopa ja USA

Euroopa aktsiaturgudelt vaatab vastu eriilmeline pilt. Regiooni laiapõhjaline aktsiaindeks Stoxx 600 on langenud 0,2% ning Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 -0,60%. Itaalia börs on samas 0,8% plusspoolel.

USAs on kõige tugevama tõusuga alustanud Nasdaqi koondindeks, mis on kerkinud 0,25%. S&P 500 on nullpiiri lähedal ning Dow Jones kerges miinuses.

Tehnoloogiaaktsiaid aitas kõrgemale Tesla, mille aktsiad on peale rekordilist müügitulemust kerkinud 7,7%. Tesla on lubanud suurendada mahtu isegi kasumlikkuse arvelt, avaldades suuremat survet vanadele autotootjatele, kes on olnud hädas, et oma elektriautodega sammu pidada.