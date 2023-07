Iraanist Eestisse kolinud idufirma kaasas 2 miljonit eurot

Pärit Iraanist, mida tavaliselt ei seostata edukate idufirmadega, on Formaloo neljaliikmeline meeskond ületanud arvukalt väljakutseid ettevõtte asutamisel, kui nende koduriik sulges kümneks päevaks interneti just siis, kui tiim oli ettevõtet käivitamas. Formaloo asutajad sellest aga ei heitunud ning alustasid uuesti Tallinnas. Vaatamata väljakutsetele seoses uude riiki sisserändamisega, on Eesti mänginud olulist rolli ettevõtte teekonna toetamisel. Varem on Shahabi rääkinud Ärilehele, et kaalumisel oli ka Berliin ja London, kuid Eesti jäi lõpuks ikkagi peale.