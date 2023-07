GRAAFIK | Kõige lahkemad riigiasutused: üks amet on ettevõtteid toetanud rohkem kui 50 000 korda

Töötukassa on ettevõtteid toetanud 55 046 korral. „Töötukassa maksis koroona ajal ettevõtetele toetust, et majandus elus püsiks. Kui vaadata kahte aastat, 2020–2021, siis sealt see suurem kasv ongi, tegemist oli kriisimeetmega,“ kommenteeris töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool.