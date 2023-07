Riigikogulaste ettevõtetele antud riigitoetuste eest kasvatatakse mustikaid, avaldatakse ajalehte ja ehitatakse suveterrassi

Sel nädalal avaldas riigikontroll andmestiku, milles on kokku võetud viimase kümne aasta vältel Eesti ettevõtetele antud riigitoetused. Andmed hõlmavad kümmet aastat, ligi 45 000 ettevõtet ja üle nelja miljardi euro väärtuses toetusi. Märgukirjas rõhutas riigikontroll, et see ei ole lõplik ülevaade toetustest, mis sel perioodil välja anti. Võrdlesime jagatud toetuste andmeid sellega, mida on riigikogulased märkinud oma huvide deklaratsioonis.