VIDEO | Lihtne selgitus: mida vaja veel teha, et Eesti oleks valmis lahkuma Venemaa elektrisüsteemist?

Eleringi loodud lühianimatsioon selgitab, mida tuleb teha selleks, et vabaneda Venemaa elektrisüsteemist ja ühendada end Mandri-Euroopa sagedusalaga.

Videos selgitatakse näiteks, kuidas tänaseks on uuendatud esimene elektriühendus Eesti ja Läti vahel. Uuendamist ootab aga veel teinegi elektriühendust ning seegi pole ainus ülesanne. Et olla valmis, on vaja teha veel.

Leedu kriitika Eesti suunas

Viimasel ajal on palju kõneainet saanud Leedu kriitika Eesti vastu, kus Litgridi juhatuse esimees Rokas Masiulis kritiseeris Eleringi juhte ning väitis, et Eesti teeb kõik selleks, et Vene elektrivõrgust kiiresti lahkumist edasi lükata.

Eleringi kommunikatsioonispetsialist Kätlin Klemmer sõnas toona Ärilehele, et tänane kokkulepe näeb ette lahti ühendamist aastaks 2025. „Seni ei ole seda kokkulepet muudetud,“ sõnas ta ning viitas, et otsus on Leedus puhtalt poliitiline.