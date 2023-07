Päev börsil: Tallinna börsi suurimateks tõusjateks olid Tallink ja Silvano

Enim langes Coop Pank (-0,95%), samuti langesid ka LHV Groupi (-0,27%) ja Tallinna Sadama (-0,14%) aktsiad.

Põhinimekirjas tõusid enim Tallink Grupp (+3,1%), Silvano Fashion Group (+2,51%), Baltika (+1,7%), Pro Kapital Grupp (+1,29%) ja Enefit Green (+1,19%).

Alternatiivbörsi First North suurimaks liikujaks oli täna Punktid Technologies, mille aktsia tõusis 5,63%, kuid seda 145 eurose käibe juures.

Täna selgus, et Tallinna Kaubamaja Grupi suuromanik NG Investeeringud on ostnud Kaubamaja aktsiaid juurde. Kolmapäeval soetas investeerimisfirma 20 000 aktsiat koguhinnaga 200 000 eurot. NG Investeeringutele kuulub 67% ettevõtte aktsiatest. Eelmine nädal avalikustas Tallinna Kaubamaja, et kasvatas teises kvartalis nii müügitulu kui kasumit. Kvartali müügitulu oli 245,5 miljonit eurot (+13,8%), kasum 12,8 miljonit eurot (+20,5%).

Euroopas liiguvad aktsiaturud täna erisuunaliselt. Põhjamaade indeks OMX Nordic 40 on seni langenud 0,2% ja sakslaste DAX 0,3%. Brittide FTSE 100 on tõusnud 0,2% ning prantslaste CAC 40 0,6%. Pariisi börsil on tõusu vedanud autotootja Renault, mille aktsia on täna kerkinud 2,7%.

USA-s on nädala viimane kauplemispäev alanud võrdlemisi rahulikult: kui Dow Jones on esimese veerandtunni järel napilt 0,1% miinuses, siis S&P 500 on tõusnud 0,2% ja Nasdaq Composite 0,3%. Sealjuures on Dow Jones tõusnud viimased üheksa kauplemispäeva järjest.