Kuidas teha firmat, kui igal ööl tahetakse platsi puhtaks varastada

„Tulin umbes seitsme paiku tööle. Maja ees oli nagu ikka mitu kaubikut. Ei pööranud neile erilist tähelepanu. Läksin omi asju ajama, kuni kuulsin, et ühel läks mootor käima ja kaubik sõitis minema. Tundus sellisel kellaajal kuidagi kahtlane. Sõitsin järele ja peatasin masina Tammsaare teel kinni. Selgus, et vennad olid terve öö peale ladunud meie alumiiniumtalasid plaaniga otse Emexisse sõita. Ei läinud läbi seekord,“ meenutab toonaseid aegu firma üks esimesi müügimehi ja praegune Ramirent Baltic AS-i müügidirektor Meelis Ganson. Kui ta 1997. aastal Ramirendiga liitus, polnud müüjatel ei mobiiltelefone ega arvuteid. Kogu asjaajamine käis paberi peal ja tõi kaasa parajal hulgal peavalu.

Tark töömees rendib!

2001. aasta paiku helistas Est-Steini katusekivitehase rajanud ja tööpakkumist kaaluv Vambola Juurmann Soome Ehitusmaterjalide Liidu presidendist sõbrale Raimo Taivalkoskile, et uurida, on’s Ramirent ka hea firma. Vastuseks kostnud torust naer, sest Taivalkoski ise oli juhuslikult Ramirendi nõukogu esimees ja öelnud, et tulgu aga Vambola tööle, kahetsema ei pea.

Just siis sündis ka 2000ndate üks furoorikamaid reklaamikampaaniaid „Tark töömees rendib!“. Ramirendil tuli vastata toona mitmelgi puhul kundede tögamisele, kui targad nad on, kui parasjagu rendivad või ei. Aasimine aasimiseks, aga kõik Vambola Juurmanni ja Meelis Gansoni tolleaegsed sammud rajasid vundamendi Ramirendi kujunemisel maailmatasemel ettevõtteks. Ettevõtteks, kelle jalgealune on nii kindel, et võib vaadata kaugemale ka renditurust.