Päev börsil: Tallinki aktsia jätkas tõusu

Sealjuures jõudis Tallink tugevamalt plussi alles kauplemispäeva viimasel tunnil, mil tehti valdav osa tänasest 318 394 eurosest kauplemiskäibest, lõpetades päeva 0,7 eurose hinna juures. Viimati kauples Tallinki aktsia sellisel tasemel kaks aastat tagasi, 2021. aasta juulis. Viimase kuu ajaga on Tallinki aktsia tõusnud 16,6%.

Ostupoolel on olnud ka Tallinki suuromanik Infortar, kes soetas esmaspäeval ligi miljoni euro eest laevafirma aktsiaid. Ettevõttele oli tegu tänavu viienda ostuga ning kokku on selle aja jooksul soetatud ligi 8,2 miljoni euro eest aktsiaid. Tallinki suuromanik Infortar plaanib samuti peagi börsile minna, mille kasuks praegune tõus ka mängib.

Euroopas on täna aktsiaturud punases. Põhjamaade OMX Nordic 40 on langenud 0,3%, brittide FTSE 100 0,5%, prantslaste CAC 40 ja sakslaste DAX 0,7%.

Eriti järsult on täna langenud Hollandi maksevahendaja Adyeni aktsia, mis on kukkunud 32,7%. Ettevõtte turuväärtus on kahanenud seega umbes 13 miljardi euro võrra. Suure volatiilsuse tõttu oli aktsiaga kauplemine kohati ka peatatud.