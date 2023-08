GRAAFIK | Hakkab kerima. Homne elektri börsihind on kohati karm

Eelmisel nädalal selgus, et nii Soome Olkiluoto-2 kui ka meie Auvere elektrijaam on maas ning see tähendab, et käiku tuleb lasta kallimat elektrit tootvad jaamad. Algaval nädalal on tulemus käes – kohati ületab börsielektri tunnihind taas 500 eurot MWh eest.