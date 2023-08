Päev börsil: valdav osa Eesti aktsiatest punases, Nordeconilt aasta üks parimaid päevi

Nordecon teatas täna, et sõlmis Riigi kaitseinvesteeringute keskusega töövõtulepingu laokomplekside projekteerimiseks ja ehitamiseks Luunja ja Nõo vallas. Samuti ehitatakse projekti käigus välja vajalik teedevõrgustik koos kommunikatsioonidega. Lepingute kogumaksumus on ligikaudu 60 miljonit eurot koos käibemaksuga ning tööd valmivad 2024. aasta lõpus.

Kalatööstus PRFoods raporteeris hommikul, et jäi esimest korda viie aasta jooksul kasumisse. Auditeerimata andmetel teenis PRFoods juunis lõppenud majandusaastal 347 000 eurot kasumit. „Esimene aasta täiesti muutunud ettevõttena on lõppenud mõningase eduga. PRFoods saavutas taas kasumlikkuse hoolimata väga suurest käibe vähenemisest,“ võttis aasta kokku firma juht Indrek Kasela.

Kui eelmine nädal oli maailma börside jaoks selle aasta üks halvimad, siis täna on turud enamjaolt rohelises. Brittide FTSE 100 on tõusnud 0,1%, sakslaste DAX 0,3%, prantslaste CAC 40 0,6% ja Põhjamaade indeks OMX Nordic 40 0,7%. Sarnane seis on ka USA-s: esimese veerandtunni järel on plussis nii S&P 500 (+0,4%) kui Nasdaq Composite (+0,8%), miinuses Dow Jones (-0,1%). Suurimate tõusjate seas on nii Tesla (+4,4%) kui Nvidia (+4%).