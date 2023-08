300 miljonit kahjumit. Heineken müüs Venemaa ärid 1 dollari eest

Heineken müüb seitsme õlletehase ja 1800 töötajaga ettevõtte 1 euro eest Venemaa tootjale Arnest Group. Ettevõtte sõnul on tehingu eeldatavaks kahjumiks 300 miljonit dollarit, vahendab Financial Times.

„Kuigi see võttis palju kauem aega, kui me lootsime, kindlustab see tehing meie töötajate elatise ja võimaldab meil riigist vastutustundlikult lahkuda,“ ütles tegevjuht Dolf van den Brink reedel. „Ma soovin, et me oleksime saanud selle tehingu sõlmida mitu kuud varem,“ lisas ta. „Oli reaalne oht, et meie kohalikke inimesi võidakse õiguslikult vastutusele võtta, oli reaalne oht riigistamiseks.“

Varasemalt on Heineken Venemaa turult eemaldatud mitmed kaubamärgid, sealhulgas Heinekeni, Milleri ja Guinnessi, kuid teisalt on müügile jäänud Amstel ning kohalik juhtkond on müügile toonud uusi tooteid.

Heineken lisas, et Venemaa äritegevus on isetegutsev ja iseend rahastav ning Heinekeni emaettevõttega rahalisi kandeid ei toimu. Tehingu heakskiiduks on kulunud mitmeid kuid. Tegevjuhi sõnul antakse tehinguga mõnedele väiksematele piirkondlikele kaubamärkidele kolmeaastane litsents, mis on vajalik järjepidevuse tagamiseks ja tehingu heakskiitmise tagamiseks.

Venemaalt ei saada juhi sõnul mingit tulu, litsentsitasu ega muid tasusid. Lepingus pole ette nähtud võimalust varade tagasi ostmiseks ega Venemaale naasmisest.

Varasemale kriitikale vastates on Heineken nentinud, et näeb suurt vaeva keerulistes oludes varade ostjale kandmiseks.

Heineken teatas oma otsusest Venemaalt lahkuda 28. märtsil 2022. aastal, ehk veidike enam kui kuu aega peale Venemaa kallaletungi Ukrainasse, taotledes oma äri nõuetekohast üleandmist uuele omanikule ja sellega seotud kulude katmist ligikaudu 405,8 miljoni dollari ulatuses.

Amsterdami börsil kauplev Heinekeni aktsia on sisuliselt 2023. aasta alguse tasemel ning maksab 89 eurot.