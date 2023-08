Börsifirma Punktid juht müüs börsil portsu aktsiaid

„Niid Holding OÜ ei müü aktiivselt Punktid Technologies AS-i (Punktid) aktsiaid, küll aga on tulenevalt Punktide likviidsuse vajadusest pakkunud alates 20. juulist 2023 ostupoolele vastu müügitehinguid, kui need on mõistlikud,“ märgitakse börsiteates. Niiviisi on Hannes Niid müünud eelmise nädala kolmapäevast kuni reedeni 14 300 aktsiat koondhinnaga 0,89 eurot. Müüdud aktsiate kogus moodustab antud päevade kauplemismahust ligi 71%.

Seoses 22. augustil ilmunud Ärilehe looga, kus mitmed ostu sooritanud inimesed polnud vastu saanud digitaalset koodi, tekkis Punktide aktsiate ostmiseks ettevõtte sõnul märkimisväärne huvi. Aktsiate müügist saadud vahendid laenas Niid Holding OÜ Punktidele, kes suunas need täies mahus Punktid gruppi likviidsuse tõstmiseks.

Ostuhuvi jätkudes ja likviidsuse vajaduse tekkimisel võib Niid Holding OÜ müüa täiendavaid Punktide aktsiaid, märgitakse börsiteates.

Varasemalt on Niid Holding OÜ müünud juuli ja augusti jooksul 3160 ettevõtte aktsiat aktsiat. Niid hoiab ettevõttes Punktid Technologies ligi 1,4 miljoni aktsiaga 65% osalust.

Artikli peale saadetud selgituses tõi ettevõte välja, et artiklis välja toodud klientide väited petmise kohta ei vasta tõele. „Mõnede toodete tarneaeg on tõepoolest viibinud ning kliendid on pidanud oma tooteid tavapärasest kauem ootama. Punktidele teadaolevalt ei ole aga ükski klient oma tootest või rahast ilma jäänud, sest vaatamata viivitusele tellimus siiski täidetakse või vajadusel tagastatakse raha,“ märkis ettevõte.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ameti menetluses on hetkel kolm kaebust Punktid Technologies AS tütarfirma Gamekeys OÜ vastu seoses mittetöötavate toodetega. Punktide varasematele kogemustele tuginedes on sellistel juhtudel enamasti olnud probleemiks koodi valel platvormil aktiveerimine või koodi valesti sisestamine. Harva on tõesti juhtunud ka nii, et tarnijatelt tuleb vale kood. Sellisel juhul kood asendatakse või vajadusel tagastatakse raha, selgitas ettevõte.