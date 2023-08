Storent Holdingsi teatas kasvanud kasumist ning lubas uusi võlakirju

„Näeme väga positiivset suundumust Lätis ja Leedus, kus ehitusturg kasvas teises kvartalis 15%. Teistes riikides, kus me tegutseme, on eluasemeturu aktiivsus vähenenud, kuid infrastruktuuri arendused on jätkuvalt tõusutrendis. Kooskõlas viimaste suundumustega eeldame, et seadmete renditurg jätkab lähitulevikus kasvu, mistõttu Storent Holdings on kahekordistanud oma investeeringute summat uutesse seadmetesse, ulatudes 12 miljoni euroni,“ ütles Andris Pavlovs, Storenti kaasasutaja ja Storent Holdingsi juhatuse liige.