Pikalt arendatud pereäri leidis uue omaniku: usun, et andsime selle headesse kätesse

Ettevõtte senised omanikud, Kurre ja Riina Ehrnsten ehitasid 20 aastaga üles 31 söögikohast koosneva võrgustiku üle Eesti, töötades välja universaalse ja eduka kontseptsiooni, mida frantsiisilepingu alusel opereerisid 18 koostööpartnerit. Kurre Ehrnsten: „Pizzakiosk on hinge ja südamega arendatud pereettevõtte ja meile oli väga oluline, et äritegevus leiaks omaniku, kes oskab seni tehtut vääriliselt hinnata ja seda edasi arendada. Usun, et andsime Pizzakioski headesse kätesse.“