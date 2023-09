Ärileht kirjutas kevadel, et A1000 Marketi lettidelt leiab rohkelt Venemaa ja Valgevene tooteid. Ettevõtte juhatuse liige Erkki Visnapuu lubas toona, et nende müük lõpetatakse.

„Vaatasime üle need üksikud tooted, mis on veel Vene või Valgevene päritolu, ja otsus on tehtud, et ka viimaste toodete müük lõppeb täielikult ja jäävad ainult teistest riikidest pärit alternatiivid,“ sõnas Visnapuu.