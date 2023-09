LHV panga juhatuse esimees Kadri Kiisel ütleb, et tegemist on ühe sektori erikohtlemisega ja pikemas perspektiivis majandusele kahjuliku ideega. Ta lisab: „Pangad on ainukesed ettevõtted Eestis, millele juba kehtib erandlik kasumite avansiline tulumaks.“