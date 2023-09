Keskpankurid hoiatavad: intressimäärad võivad detsembris uuesti kerkida

Samal ajal on investorite üldine ootus, et neljapäevane tõste oli viimane. Sellega kerkis hoiustamise intressimäär 4% tasemele. Seda usuvad ka mitmed analüütikud.

Kuid kolm rahapoliitilisel kohtumisel osalenud keskpankurit ütlesid Financial Timesile, et kui euroala inflatsioon püsib prognoositust kõrgem, on võimalik, et keskpanga detsembris tehtavate prognooside ajakohastamisel võib intressimäärasid uuesti tõsta.

„Ma ei ole nõus, et me oleme igaljuhul lõpetanud,“ ütles üks poliitikakujundajatest. „Meil oleks vaja väga negatiivset üllatust [inflatsiooni osas], et oktoobris uuesti tõsta, kuid detsembris võime seda teha.“ Teine ütles, et veerandpunktiline tõus detsembris on „endiselt võimalik - ma ei välista seda“.

Euroopa Keskpank ütles neljapäeval, et intressimäärade hoidmine praegusel tasemel „piisavalt pikaks ajaks“ aitaks „oluliselt kaasa inflatsiooni õigeaegsele tagasipöördumisele“ oma 2% eesmärgi juurde. See retoorika õhutas ootusi, et tegu on viimase tõstega ning investorid panustasid, et keskpanga järgmine samm on intressimäärade alandamine järgmise aasta esimesel poolel.

Sellega EKP president Christine Lagarde ei nõustu. „Me ei ole kärpeid otsustanud, arutanud ega isegi välja öelnud,“ ütles ta pärast eurotsooni rahandusministritega kohtumist Hispaanias. Küsimusele, kas EKP on lõpetanud intressimäärade tõstmise, vastas ta: „Ma võin teile kinnitada, et me jõuame selleni. Me taltsutame inflatsiooni.“