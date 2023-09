Idusektori tugiprogrammi juht koondamistest: üksikute näidete varal on ennatlik üldistusi teha

„Paratamatult mõjutavad ebastabiilsus maailma majanduses, inflatsioon, koomale tõmmatud eelarved ning muutused Euroopa julgeolekus ka iduettevõtteid, kuid Eesti idusektor jätkab täna kasvu,“ ütleb Eesti riigi poolt idusektori toetamiseks ellu kutsutud tugiprgrogrammi juht. Startup Estonia andmebaasi andmetel tegutseb Eestis 1534 iduettevõtet.

„Üksikute näidete varal on hetkel ennatlik teha üldistusi kogu idusektori kohta. Iduettevõtted on oma loomu poolest paindlikud ning muutustele reageeritakse kiirelt – sama oleme näinud ka koroonakriisi ajal. See näitab meie ökosüsteemi küpsust – iduettevõtjatel on piisavalt paindlikkust ja kogemusi, et reageerida muutunud oludele ja kohendada oma strateegiaid,“ rõhutab Peeterson.

Tema sõnul on selge trendina näha, et kiire globaalse kasvu kõrval keskenduvad Eesti iduettevõtjad efektiivsuse tõusule ja kasumlikkuse kindlustamisele. „Samu ootusi on väljendanud ka investorid. Efektiivsed ja tugevad ettevõtted pakuvad investoritele huvi ka keerulistel aegadel, kuid kindlasti tuleb iduettevõtjatel arvestada, et investeerimisotsuseid kaalutakse hoolikalt,“ räägib Startup Estonia juht.

Ta märgib, et Eesti tehnoloogiasektoris on konkurents kõrgkvalifitseeritud tööjõu pärast jätkuvalt tugev ja idusektoris hõivatud töötajate arv tervikuna ei ole langenud. „Koondatud töötajad leiavad enamasti kiirelt rakenduse teistes iduettevõtetes,“ toob Peeterson välja.

Ka leiab ta, et praegu on suurepärane võimalus ühendada Eestit laiema regiooniga, et konkureerida USA ja Aasiaga. „Kuna Eesti ei saa konkureerida suurte turgudega, peame looma uusi võimalusi, et olla tark arendaja tarkadele tehnoloogiatele ja kasutama Põhjamaade riikide erinevaid oskusi,“ sõnab Peeterson.