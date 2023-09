Kui nädala alguses kirjutas Delfi Ärileht idufirmadest, mis on pidanud selle aasta jooksul korduvalt koondama või on jõudnud suisa ellujäämise piirile, siis selle kõrval on ka idufirmasid, kes inimeste vähendamise asemel otsivad neid juurde. Näiteks 10 aastat tagasi asutatud Boltil on täna 252 vaba töökohta, neist 63 Eestis.