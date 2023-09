Riigiasutused ei taha avaldada, kui palju raha on Eesti Posti kahjumit kinni maksvas fondis alles

Paar nädalat tagasi kirjutas Delfi Ärileht sellest, kuidas uus postiteenuste hinnatõus on lähiajal vältimatu, sest nii Eesti Post – mis 2014. aasta juunist Omniva kaubamärgi all tegutseb –, kui ka tema üle järelevalvet teostav konkurentsiamet ootavad pikisilmi postiseaduse kaasajastamist, sest see võimaldaks viia seni pikalt kahjumit teeninud postiteenuste hinnad kuludele vastavaks. Seni pole aga postiseaduse uuendamine poliitiliste jõududele piisavalt prioriteetne olnud.