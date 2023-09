Amazon teeb megainvesteeringu ettevõttesse, mille varajane investor on Jaan Tallinn

Taoline samm toob veelgi esile agressiivset tehisintellekti võitlust seniste rivaalide Microsofti, Alphabeti ja Nvidiaga. Anthropic loodi pea kaks aastat tagasi OpenAI juhtifiguuride poolt. Muuhulgas tõi ettevõte hiljuti turule enda kõige uuema juturoboti nimega Claude 2.

Kaks ettevõtet teevad ka edaspidi tihedalt strateegilist koostööd generatiivse AI arendamise osas. Seda näitab kasvõi asjaolu, et Anthropic on enda peamiseks pilveteenuse pakkujaks valinud Amazon Web Service'i. Nõnda on senistele veebiteenuse kasutajatele unikaalne ligipääs pilveteenuse varajastele uuendustele.

Kõige enam on sel aastal generatiivse tehisintellekti buumist osa saanud kiibitootja Nvidia. Unikaalse võtmetoote poolest on Nvidia aktsia tänavu tõusnud üle 200%. Amazoni tehingu laiem mõte on ka see, et näidata alternatiivsete kiipide olemasolu tehisintellektiga seotud rakenduste arendamiseks.

Anthropicusse on investeerinud ka Skype'i üks loojatest Jaan Tallinn, juhtides 2021. aastal 124 miljoni dollarist A-seeria rahastusringi. Jaan Tallinnaga investeerisid koos veel näiteks Facebooki kaasasutaja Dustin Muskovitz ning Google’i endine tegevjuht Eric Schmidt.

„Ta on natuke segane lugu, ta on investeeringute ja filantroopia vahepeal. Paberil on tema väärtus kõvasti tõusnud, aga kas ta on kasumlik päeva lõpus, seda ma ei tea,“ kirjeldas Tallinn investeeringut mullu Ärilehele. Ta toonitas, et Anthropic ei peagi olema kasumlik, kuna põhitegevus on siiski AI alignment (tehisintellekti kohandamise) uurimine.

Varem on Tallinn veel rääkinud, et soovitas Anthropicul investoreid hoolikalt valida. „Neil oli riskikapitalistidest järjekord ukse taga, aga ma tegin kõvasti selgitustööd, miks neilt ei peaks raha võtma. Riskikapitalistid on kohustatud oma investoritele raha teenima ja nad ei saa poole peal öelda, et „kuulge, see tundub jube ohtlik värk, paneme asja seisma“. Nii et näiliselt ma küll investeerisin, aga tegelikult oli see heategevuslik rahapaigutus.“