Kas Sina teadsid: kust jõuavad Eestisse Lidli poodides müügil olevad soojad saiad?

„Meil on selleks oma tootmine Saksamaal. Ma olen seal korduvalt käinud ja ma ütleks, et see on meie kosmosesüstik, sealne tootmine on väga kõrgel tasemel,“ rääkis Delfi Ärilehele Lidli Eesti ja Läti juhatuse liige Nikola Balaban.

„Me oleme selle üle väga uhked, sest meie pagaritoodete kvaliteet on väga kõrge. Sellepärast tarbijad ka ostavad neid meilt – nad on neid maitsnud ja näinud, mis on nende toodete kvaliteet,“ märgib Balaban.

Ta viskab selle peale ka nalja, küsides ajakirjanikult, mis on kõige parem sai maailmas. “Soe sai!“ muigab Balaban. Lidli kauplustes pannakse saiu ahju mitu korda päeva jooksul, et neid saaks kogu aeg värske ja soojana. “Sellepärast on alati meie poodi tulles tunda head saialõhna,“ põhjendab ta.

Kuigi Lidli kaupluste üheks tugevuseks peetakse ka tööstuskaupade osa, siis moodustavad need tavaliselt kogu sortimendist 10%, kuigi kooli alguse või jõulude ajal võib see osakaal kasvada. Samas suurusjärgus panustavad nad ka käibesse.

