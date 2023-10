Teistest kõrgem palk, aga raskemad tööülesanded. Kas Lidlis saab ikka igaüks tööd?

„Palk palgaks, aga see ei ole peamine. Nad otsivad multifunktsionaalseid inimesi. Meil on nali, et vajatakse hommikust õhtuni vahet pidamata jooksvaid töötajaid. Neid ei ole kerge leida. Kampaania kestis neil kaua,“ ütles Maxima Eesti toonane juht Edvinas Volkas mullu veebruaris Delfi Ärilehe antud intervjuus . Ta viitas sellele, et Lidlis peab töötaja tegema kõike alates kassiiritööst kuni kauba lettidele asetamise ja koristamiseni. Pole siis ime, et nad saavad rohkem palka pakkuda.

Lidl Eesti pressiesindaja Kaspar Kütt märgib aga, et sektori keskmisest kõrgema palga pakkumine, mida nad on algusest peale teinud, on Saksa odavketile pigem kasuks tulnud, kui piiranud nende võimalusi endale Eestis töötajaid leida. See, et töötajaid peavad tegema müügisaalis kõiki ülesandeid, ei tähenda, et nende juures saavad töötada ainult noored ja tugevad inimesed.