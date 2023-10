Endisele Levikomi kliendile saadeti 1500 euro väärtuses arveid. „Ma pole neilt kunagi seadmeid isegi rentinud!"

Eile kirjutas Ärileht, et Levikom on hakanud endistele klientidele arveid saatma aja eest, mil teenust tegelikult ei osutatud. Ettevõte juhi Tõnis Paltsi sõnul on tegemist seadmete rendiga, mille eest on neil õigus raha küsida.

Ärilehele on oma kogemusest kirjutanud mitmed lugejad, kes on arvete saamise üle segaduses ja nördinud.

"Olen ka üks Levikom Eesti OÜ endistest klientidest. Sain ka konkreetselt firmalt arveid teenuse eest, mida ei osutatud. Näiteks nõuti eilses arves raha sideteenuse eest perioodil 1.06-06.06.22, tegelikult lõpetas Levikom minuga lepingu alates 5.06.22 ja Rednet alustas teenuse osutamist alates 6. juunist 2022," kirjeldas üks lugeja enda kogemust.

Lisaks Levikom lugejale eile seadmerendi eest kolm arvet. "Tegelikkuses ei ole ma kunagi seadet rentinud, sest ostsin selle kohe välja," ütles ta. Hetkel on lugeja väidetavalt Levikomile võlgu üle 60 euro.

"Asja naljakoht on see, et suvel saatis Creditreform mulle inkassonõude tasumata arve eest (summa ca 13 eurot), mida Levikom Eesti OÜ mulle tegelikkuses kunagi ei saatnudki. Sain Creditreformilt kinnituskirja, et kõik nõuded on minu vastu tühised. Kuidas siis nüüd Levikom eesti hakkab ise arveid väljastama, kui asjaga tegeleb Creditreform. Asi on ikka väga kummaline?" kirjeldas lugeja.

Ühelegi Ärilehele kirjutanud lugeja kirjale ja telefonikõnele antud firma hetkel ei vasta.

Arvete kogusumma küündib 1500 euroni

Teine Ärilehega suhelnud lugeja avaldas nördimust selle üle, et temale saadetud arvete kogumaksumus on üle tuhande euro. "Need seadmed on terve aja mul kuskil garaažis seisnud, ma pole neid kasutanudki," ütles ta. Lugeja lisas, et eelmine kevad hakkas teenuse kvaliteet alla käima ja lõpuks ei töötanud see üldse. Siis üritas ta Levikomiga ühendust saada, aga see ei õnnestunud. Nüüd saadeti talle hulk arveid, milles sisalduvad nii viivise- kui ka intressimaksed. "See tundub nii ulme, et selline asi üldse juhtuda saab," avaldas ta oma pahameelt.