Aasta parimad eksportöörid müüvad metamorfoosi

Aeg hakkab otsa saama

Tegevjuht saab olla rahul, et nad edestavad tugevalt Euroopa Liidu 2030. aasta kliima- ja energeetikaeesmärke kasvuhoonegaaside heitkoguste osakaalu vähendamisel ning taastuvenergia kasutusele võtmisel. „Kõik meie tooted on taastuvast materjalist, korduvkasutatavad ja kompostitavad,“ toob Krishnan välja. „Lisaks teeme sihipäraseid investeeringuid teadus- ja arendustegevusse ning mõtleme kastist välja. Oleme loomingulised,“ toob mees välja nende plussid.



Krishnan näeb, et vaatamata kobarkriisile on nende põhinäitajad Euroopas endiselt tugevad. Ta on optimistlik ja näeb positiivset majanduse taastumist 2024. aastal.



„Ma näen Horizonile tugevat tulevikku. Meie ärimudel, mis keskendub jätkusuutlikkusele ja jätkusuutlikele äritavadele, on siiani hästi püsinud ja on ka tulevikus ajakohane.“



Krishnanil on hea meel, et noorem põlvkond tunneb muret kliimamuutuste ja jätkusuutlikkuse pärast, ning ta näeb, et noored teevad ostes valikuid, mis peegeldavad nende muret. Samal ajal näeb ta, et kliimameetmete edenemine pole olnud piisavalt kiire.