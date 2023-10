Ääremaal raskustesse sattunud Andri-Peedo kitsefarm läheb saneerimisele

Võrumaal tegutsev Andri-Peedo talu kasvatab kitsi ja toodab kitsepiimast muu hulgas nii juustu kui ka jogurtit. Ettevõtte tegevjuht Mihkel Kahju sõnas eelmise aasta lõpus Delfi Ärilehele, et suurim miinus on talu asukoht. „Kaugel Eesti kagunurgas on asustuse hajasus üks takistus. Eriti keeruline on vahetustega, mille täitmiseks peab töötaja sõitma edasi-tagasi kaks korda päevas,“ kirjeldab ta Kagu-Eestis valitsevaid tingimusi.