Tänasest saab märkida Läti munatootja APFi aktsiaid

Ettevõtte APF Holdingsi juhatuse esimees Jurijs Adamovičs ütles Ärilehele, et konkureerivad munatootjad pole piisavalt investeerinud, et 2025. aastaks puurivabade munade nõudlust rahuldada. Ka APF Holdingsi toodang täidaks sellest prognoosi järgi ligi neljandiku. Seega näeb Adamovičs, et nõudlus on tootele olemas.