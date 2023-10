Ettevõtluse koorekiht muretseb Eesti tuleviku pärast: ennustatavus on läinud

Ettevõte väärtustab kõrgharitud Eesti teadlasi ja soodustatakse talentide koju jäämist või koju tagasi tulemist. „Pühendume oma missioonile, et tipptasemel teadus-, tehnoloogia- ja ravimiarendust oleks võimalik teha Eestis. Vajame tugevamat teadusbaasi Eestis ja ka suuremal hulgal doktorikraadiga spetsialiste. Olukord Eesti teadusmaastikul on väljakutserohke ja nõuab kindlasti tähelepanu, kuid anname kõik endast oleneva, et seda parandada. Loodame, et ka riik annab oma panuse.“

Biotehnoloogia ettevõtte ja aasta innovaatori Icosagen Cell Factory teadusdirektor Mart Ustav jr tõdeb, et praeguses majanduskeskkonnas ollakse tugevad, kuigi olukord ei ole väljakutseteta. Investeeringute hulk klientide projektidesse on langenud, kuid suurema lisandväärtusega tehnoloogiate ja teenuste turule toomisega ollakse siiski suutelised käivet kasvatama.

Tänavu aasta turismiedendaja tunnustuse pälvinud HMP Hotellid opereerib kaubamärgi Radisson hotelle. Radisson Collectioni Hotel Tallinna juhatuse esimees Ain Käppa rõõmustab, et inimesed soovivad reisida ja Eestit külastada. Lisaks väliskülalistele on ka eestlased valinud hotelli restorane lõuna- või õhtusöögi kohaks. Siiski ei ole Eesti välisturism tema sõnul taastunud ja turismisektoril on veel palju koostöös riigiga teha. „2025. aasta majutuse käibemaksu tõus vähendab kahjuks Eesti konkurentsivõimet võrreldes meie naaberriikidega, samuti on oodata maksumuudatuste mõju meie külaliste ostuotsuste tegemisele. See muudab kindlasti murelikuks,“ tõdeb Käpp.

Termokaamerate tootja, selle aasta välisinvestori tiitli võtnud FLIR Systemsi juhatuse liige Meelis Bergmann toob Eesti plussina nende nägemuses välja stabiilse ja ettevõtlust soosiva (maksu)keskkonna. „Nüüd aga tundub, et stabiilsus, ennustatavus ning õiguskindlus on minetatud, mis kindlasti hakkab tulevikus mõjutama ka siinseid investeerimis- ja tootmisotsuseid,“ hindab ta. Tuleviku teemal on siiski raske midagi öelda. „Praeguseks kujunenud Eesti õigusruumis ei saa kahjuks tuleviku kohta enam ennustusi teha,“ lisab ta.

Joogitootja ja aasta kestliku ettevõtte A. Le Coq juhi Jaanus Vihandi meele teeb hetkel kõige mõrumaks Venemaa algatatud sõda Ukrainas, sest selle põhjustatud kahju pole veel lõplik.

„Nukraks teeb see, et meie valitud rahvaesindajad ei suuda päris hästi aru saada, kuidas maailm toimib, ja sellest tulenevalt tegeletakse peamiselt ümberjagamise, mitte uue väärtuse loomisele kaasa aitamisega. Tuju teeb heaks teadmine, et eestlased ei anna alla ja tulevad ka praegustest raskustest veelgi tugevamatena välja,“ kõneleb ettevõtte juht.

Kriis, milles tahaks elada

Vaikuseruume tootva ja aasta eksportööri tunnustuse pälvinud firma Silen tegevjuht Endrus Arge ei soovi globaalsele majandusele hinnangut anda, kuid tahab tsiteerida Andrus Ansipit, kes mõni aeg tagasi ütles, et selles kriisis tahaks elada küll.

„Silen on praeguseks laienenud 60 riiki ja see annab meile unikaalse võimaluse tasakaalustada jahtunud majandustest tulenevaid riske. Meie meeskond suutis teha tavatult suure hüppe pandeemia ajal ja näeme ka täna häid võimalusi uueks, veel kiiremaks arenguks.“

Aasta perefirmaks valitud väiketootjatele tootmise ja turustamise haldamiseks mõeldud tarkvara pakkuv MRPPeasy juht Konstantin Klugman nendib, et aasta on olnud võrreldes varasematega raskem, kuid sellest hoolimata ettevõtte kasv jätkus. „Usume, et järgmisel aastal asendub majanduslangus tõusuga, hiljemalt aasta teisel poolel,“ tõdeb ta optimistlikult.

Praegusel ajal valmistab Klugmanile rõõmu, et ettevõte saab kasvada ka raskel ajal. Murekohana toob ta välja, et on tunda paljude klientide ebakindlust tuleviku suhtes. „Selles situatsioonis kannatavad IT-investeeringud esimeste seas.“

Elektroonikahiid vähendas prognoosi