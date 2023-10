VIDEO | Riigikogu erikomisjon Nordica tegevuse kohta. Komisjoni liige: kuuldused firma tegevuse osas on halvad

Konsultatsioonifirma kehv maine

Erikomisjon arutles ka Nordica poolt palgatud konsultatsioonifirma Knighthood Globali üle, kelle juhtidele on esitatud Itaalias kriminaalsüüdistus. Salmu sõnul oli Nordica teadlik firma palkamise hetkel, et konsultatsioonifirmal olid vaidlused üleval, kuid konkreetsest juhtumist teadlikud ei oldud. Komisjoni liige Toomas Uibo märkis, et temani on Nordicast jõudnud murettekitavad sõnumid, kus konsultatsioonifirma sarnane projekt Air Maltaga ebaõnnestus ning ka kliendid ja konkurendid peavad firma mainet halvaks.

Salmu sõnul on Knighthood Globaliga sõlmitud leping kuni kuueks kuuks ning seda on võimalik ka lõpetada. Lepingu maksumuseks on 200 000 eurot kuus ning selle raames liitub Nordicaga tegevjuht ja 1-2 töötajat. Samuti käivad täiendavad meeskonnaliikmed Eestis abis ning samuti on firmal ka täiendavad liikmed, kes tegelevad projektiga. Uuel tegevjuhil, Remco Althuisil teadaolevalt kriminaalsüüdistuega seost ei ole.

Uibo lisab, et temani on jõudnud häirivad teated seoses palgatud konsultatsioonifirmaga. Tema andmetel puudub meeskonnal täna puudub plaan ja samuti on suhtlus klientide ning koostööpartneritega olematu. Ka heitis ta ette, et tegevjuhi suhtlus meediaga on puudulik, mis jätab kõik kentsaka mulje. O’Brocki sõnul on kriitikanooled aga ülekohtused: meediapäringutele on vastatud ning kliente ei ignoreerita. Näiteks on pärast konsultatsioonifirma palkamist kohtutud esimest korda SASi juhtkonnaga. Ka Salmu kinnitab, et suhtlus partnerite ning meediaga toimub.