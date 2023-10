Levikomi saaga jätkub: endistele klientidele saadetud arveid ei tühistata. Kaebuse on esitanud üle saja inimese

Lugeja lisas, et eelmine kevad hakkas teenuse kvaliteet alla käima ja lõpuks ei töötanud see üldse. Siis üritas ta Levikomiga ühendust saada, aga see ei õnnestunud. Selle kuu algul saadeti talle hulk arveid, milles sisalduvad nii viivise- kui ka intressimaksed. „See tundub nii ulme, et selline asi üldse juhtuda saab,“ avaldas ta oma pahameelt.