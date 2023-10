Finnairi aktsia kaotas täna enamiku oma väärtusest

Selle tõttu oli ka ette oodata, et aktsiad teevad esmaspäeval läbi võimsa hinnakorrektsiooni. Täna on Finnairi aktsiad langenud ligi 75% hinnale 0,07 eurot aktsia kohta. Eelmise nädala reedel lõpetasid aktsiad kauplemise hinnal 0,2824 eurot.

Finnairi aktsionärid saavad iga aktsia kohta, mis neil on 31. oktoobri 2023. aasta seisuga, ühe märkimisõiguse uute aktsiate märkimiseks. Kaks märkimisõigust annab omakorda õiguse märkida 27 aktsiat hinnaga 0,03 eurot.

Nüüd on ligi 80% ettevõtte turuväärtusest seotud eraldi kauplevate märkimisõigustega, selgitab Kauppalehti. Märkimisõigustega kauplemine algab samas alles 3. novembril ning hetkel saab turult osta aktsiad, millega enam märkimisõiguseid kaasa ei tule.

Reedese sulgemishinna juures oli Finnairi turuväärtus veidi alla 400 miljoni euro. Täna kaubeldavate vanade aktsiate arvestuslik väärtus on ligikaudu 67 miljonit eurot.

Pakkumisest loodab Finnair saada netotulu 558 miljonit eurot. Emissiooni eesmärk on tugevdada ettevõtte finantspositsiooni ja vähendada finantseerimiskulusid intressitõusude ja Ukraina agressioonisõja järgses keskkonnas ning toetada ettevõtte pikaajalist kasvu.

Finnairi suurim osanik on 55,8 protsendiga Soome riik, kes on lubanud märkida proportsionaalselt sama suure osa. Teised suuraktsionärid Varma Mutual Pension Insurance Company, Elo Mutual Pension Insurance Company ja Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company, kes hoiavad Finnairis ligi 3,4% osalust, on samuti kohustunud märkima oma proportsionaalse osa pakkumisest.