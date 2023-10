Läti tõstab puu- ja juurviljade käibemaksu. Eesti omast on see siiski poole väiksem

Lätis on värskele puu- ja juurviljadele viis viimast aastat kehtinud vähendatud käibemaksumäär 5%. See lõppeb aga selle aasta lõpus.

Eestis kehtib toidule 20% käibemaks, mis tõuseb 1. jaanuarist 2024 22 protsendini. Kaja Kallas on varem öelnud, et on toidu käibemaksu alandamise vastu. „See ei jõua inimesteni,“ sõnas peaminister mullu riigikogu infotunnis. „Tuginen oma vastuses teiste riikide praktikale, kes on toiduainete käibemaksu alandanud, aga hinnad ei ole alanenud. Hea näide: Läti meie kõrval alandas toiduainete käibemaksu 16 protsenti, hind langes üks-kaks protsenti,“ tõi Kallas esile.