Swedbank andis Tallinna Kaubamaja Grupi aktsiatele ostusoovituse

Swedbank: Tallinna Kaubamaja jätkab investeerimist efektiivsuse kasvatamisesse

Tallinna Kaubamaja loob sünergiat, soetades kolmandas kvartalis kaks väljapaistvat turvaettevõtet ning võttes vastu strateegilise otsuse logistikakeskuse arendamiseks, märkis Aljas. Projekti maksumus on ligikaudu 20 miljonit eurot ning lisaks tööprotsesside tõhustamisele avab see uusi ärivõimalusi. Samas ei ole analüüsi järgi näha dividendide väljamaksetele olulist mõju, kuna ettevõtte bilanss on jätkuvalt tugev ning sarnases mahus investeeringuid on ka varasematel aastatel probleemideta tehtud.