Meta isikustatud reklaamid on Euroopas keelatud. Turundajad peaksid vaatama alternatiivide poole

Turundusstrateeg ja -koolitaja Katrin Vilimaa-Otsing on kindel, et see otsus mõjutab nii Metat kui ka turundusmaailma üldisemalt. „Mina saan aru nii, et probleem on selles, et Meta ei lase kasutajatel personaliseeritud reklaamidest loobuda. Kui teed Meta konto, on kasutustingimustega nõustumine kohustuslik ja tingimustes on suunatud reklaamid sees. Meta on juba kaotanud selle vaidluse, et nii tegelikult teha ei tohi, ja proovib nüüd sellest mööda pääseda sellega, et teeb tasulise võimaluse reklaamidest loobumiseks,“ selgitab ta otsuse tausta.

„Eks näis, kas see oleks JOKK ja jääb kehtima või peab ikkagi Meta lubama tasuta inimestel oma andmete kasutamist piirata,“ lisab ta.

Võib kaasa tuua suure kaotuse

Meta rahaline kaotus võib-olla kõige suurem polegi, aga turundajad ilmselt hakkavad mujale vaatama. „Kõige suurem kaotus olekski, kui Meta peabki laskma inimestel personaalsete andmete kasutamist reklaamide sihtimisel piirata. Arvestades, kui kehv maine on Metal just andmetega seoses, siis päris paljud ilmselt kasutaks võimalust. See omakorda tähendab et reklaamid ei ole enam nii efektiivsed ja turundajad hakkaksid suunama oma raha mujale, mis tähendaks Metale suurt kaotust ärituludes,“ toob Vilimaa-Otsing välja.

Siin tuleb arvestada lisaks veel seda, et Meta blokeerib kontosid, kustutab postitusi nii asja eest kui ka vea tõttu ja nende kasutajatugi on aeglane. Selle kõige tõttu polegi turundajatel võib-olla suurt mõtet Meta platvorme edasi kasutada.

Tasuline versioon pole ideaalne lahendus

Kui Metal lubatakse jätkata nn tasulise reklaamivaba versiooniga, mille nad on lubanud avalikustada juba novembris, siis on võimalus, et orgaaniline sisu läheb jälle hinda. „Reklaamide efektiivsus võib sel juhul ka langeda, sest tasulist versiooni saavad lubada need, kel läheb pigem hästi, ja need on ka need inimesed, keda reklaamidega tahetakse tabada, sest neil on raha, et tooteid ja teenuseid tarbida,“ hindab Katrin Vilimaa-Otsing.