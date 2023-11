Nordecon väljub betoonitööde alltöövõtuturult ja müüb tütarfirma maha

Osaluse eest makstavaks summaks on 9,05 miljonit eurot ning see tasutakse ühe maksena osa vastu. Nordeconi jaoks on osa omandamise ja müügihinna vahe 8,2 miljonit eurot, mis mõjutab Nordeconi 2023. aasta finantstulu.

NOBE osaluse võõrandamisega väljub Nordeconi kontsern kasumlikel tingimustel omajõududega tehtavate betoonitööde alltöövõtuturult ning keskendub oma peamistele teenustele ehituse peatöövõtu ja projekteerimise juhtimise valdkonnas. Tegu pole esimese muutusega sel aastal: kevadel otsustas Nordecon ühendada kaks tütarettevõtet Tariston AS ja Kaurits OÜ ning reorganiseerida seeläbi taristuehituse valdkonna töö.

„NOBE on viimastel aastatel teinud silmapaistva arengu ja meeskond on suutnud turu muutustega väga hästi kohaneda. Ettepanek tehinguks tuli kaasosanikelt ja kokkuleppele jõudsime suhteliselt kiiresti. Soovime NOBE-le jätkuvat kõrget lendu!“ kommenteeris Nordecon AS juhatuse esimees Gerd Müller.

NOBE omab üle 20 aastast kogemust ehitusvaldkonnas ja on kasvanud juhtivast betoonitööde tegijast oluliseks peatöövõtu ettevõtteks. Nordeconi kontserni on ettevõte kuulunud alates 2005. aastast. Peale tehingut jätkab NOBE iseseisva ettevõttena Mait Rõõmusaare juhtimisel, kes on ka ettevõtte üks asutajatest. Tehingu peab heaks kiitma Nordeconi aktsionäride üldkoosolek ja tehing viiakse lõpule 2023. aasta lõpuks.

„NOBE-l on Nordeconi kontsernis olnud oma identiteet ja võimalus paindlikult areneda. Oleme tänulikud pakutud võimalustele ja toele. Nüüd on aeg iseseisvalt järgmine samm astuda ja oleme selleks valmis,“ ütles NOBE juhatuse esimees Mait Rõõmusaar.

OÜ Nordecon Betoon majandustegevuseks on betoonitööde teostamine ning tegutsemine peatöövõtjana hoonete ehituse ja projekteerimise valdkonnas. Ühingu tegevus on suunatud eelkõige Eesti ehitusturule, läbi tütarettevõtte Nobe Rakennus Oy tegutsetakse ka Soome ning projektipõhiselt Läti ja Leedu ehitusturul.