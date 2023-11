Kinnisvaraarendaja Elon OÜ kuulutas oktoobri lõpus välja rahvusvahelise arhitektuurivõistluse, et leida parim lahendus Tallinna südalinnas aadressil Tartu mnt 17 kerkiva elukondliku kõrghoone tarbeks.

Klubi CatHouse esindaja tunnistas, et juhtkond luges võistlusest uudistest, kuigi plaanist klubimaja asemele kõrghoone püstitada on nad teadnud juba pikemat aega. „See projekt on kestnud viis-kuus aastat, kui mitte rohkem,“