Levikomi lubadus tarbijakaitsele: vastame kõigile üllatusarve saanud klientidele

Internetipakkuja Levikom teatas oma klientidele 2022. aasta juunis, et nad lõpetavad teenuse pakkumise ja seeläbi ühepoolselt ka sõlmitud lepingud. Paljud kliendid said selle aasta oktoobris aga halva üllatuse – nimelt esitas Levikom neile vahepealse aja eest arve kirjaga „seadme rent“, kuigi paljud kliendid olid 2022. aastal saanud kirja, et seadmeid pole vaja tagastada.

Kliendid proovisid seejärel Levikomiga ühendust saada, kuid see ei õnnestunud – ettevõte ei vastanud ei e-kirjadele ega kõnedele.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) alustas samuti järelevalvemenetlust, kuna nende hinnangul oli tegu tarbijat eksitava käitumisega. Kokku laekus tarbijakaitsele Levikomi kohta üle saja avalduse.

Levikom on lubanud klientidele vastata

TTJA sideosakonna jurist Kati Karussaar sõnab, et järelevalvemenetlus on praegu pooleli ja seetõttu ei saa nad väga palju infot avaldada. „Oleme Levikomiga järelevalvemenetluse käigus kohtunud ning Levikom on kinnitanud, et vaatab kõik tarbijate pöördumised läbi ja vastab nendele,“ ütleb ta.

Karussaar soovitab klientidel, kes on Levikomilt arve või meeldetuletuse saanud, kuid ei pea seda õigeks, pöörduda esmalt Levikomi poole. „Levikomil on kohustus vastata 15 päeva jooksul ja kui selle aja jooksul ei ole tarbija vastust saanud või ei saada omavahel kokkuleppele, siis on tarbijal õigus pöörduda avaldusega tasunõude vaidlustamiseks TTJA juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni,“ selgitab ta.

Ta toonitab, et tegutsemata jätta ei tohi, kuna siis võib arve sattuda inkassosse. „Kui tarbija saab arve, seda ei tasu ega pöördu ka arve vaidlustamiseks ettevõtja poole, võib jõuda nõue inkassoettevõtte menetlusse. Seetõttu soovitame tarbijatel, kes leiavad, et nõue ei ole õigustatud, see vaidlustada,“ rõhutab ta.

Ettevõtte sõnul on neil õigus arve esitada