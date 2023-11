Kodumaine kaupmees Lidli juhtumist: kohalikel on ammu vaikiv kokkulepe, et enam nii ei tehta

Eile kirjutas Delfi Ärileht , et Lidli laste mänguköögi sooduspakkumine ajas inimesed marru, sest toodet jätkus vaid paarile esimesele kliendile. Toodet pakuti 19,99 euro eest - tavahind on 79 eurot.

„Üldiselt jäid Eestis sarnased kampaaniad pigem kümne aasta tagusesse aega, mil teadlikult pakuti inimestele näiteks poe avamisel väga piiratud koguses alla omahinna kaupa, et nad sisuliselt lähekski rüselema. Paar korda läks odava kala või televiisorite pärast asi väga inetuks ja peale seda on kohalike kaupmeeste vahel vaikimisi hea tava, et nii enam ei tehta,“ ütles Lauring.

„Seda võib ette tulla ikka, et vahest ostetakse kampaaniatooted oodatust kiiremini ära või tarnija ei suuda piisavalt juurde anda. Küll on aga kummaline kui toodet polegi algusest peale müügil. Muidu on see ikka väga odav reklaamitrikk – tekitada alla omahinna kauba lubamisega teadlikullt mäsu ja siis seda kaupa isegi mitte pakkudes,“ lisas Lauring.