Maksutõusu mõju. Elisa teatas hinnatõusust

Elisa Eesti AS saatis täna klientidele välja kirja, kus teatab, et käibemaksumäära 2%-lise tõusu tõttu tõstavad ka nemad hindu. Firma märgib oma teates, et tegemist on riigi poolt sätestatud regulatiivse muudatusega ja sellega arvestamine on kõigile ettevõtjatele kohustuslik.

Hinnatõusust tingitud muudatused jõustuvad alates 2024. aasta 1. jaanuarist ja seda kõigilet toodetele ja teenustele ning puudutavad kõiki kliente. Ettevõte rõhutab, et nende hulka kuuluvad ka lisa-, renditeenused, teenustasud, tariifid. See tähendab, et esimesed uute hindadega arved väljastatakse veebruaris.

Hinnamuutustest on teatanud ette ka teised

Ärileht on varem kajastanud ka jaekettide otsuseid seoses hinnamuudatustega maksutõusu tõttu. Enamik jaekette enne maksutõusu ehk enne uut aastat hindu kergitama ei hakka, kuid mõju saab olema nii käibemaksu kui aktsiisi tõusul. Samas teatas Rimi, et kuna tooteid on palju, siis vähem hinnatundlikumate toodete, näiteks tööstuskaupade puhul võivad hinnatõusud toimuda detsembrikuu viimastel nädalatel. Selverites hakkavad mõned uued hinnad kehtima alates detsembrist, kuid enamik hinnatõuse tehakse uuest aastast.

Selveri äriarvestuse juht Kristjan Andersoni ütles toona, et käibemaksu määra tõusu mõjul ei muutu kõigi toodete hinnad võrdselt. Hindade muutmisel juhindutakse ettevõttes kasutusel olevatest hinnakujunduse põhimõtetest. „Mõne toote hind võib tõusta rohkem kui 2%, samas on tooteid, mille hinda ei muudeta,“ rääkis Anderson. Andersoni juhitakse hinnamuudatusi nii, et hindade muutmise mõju ei kujuneks suuremaks käibemaksu tõusu mõjust.