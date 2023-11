„Tegemist on mõjutamise teel saadud nõusolekuga.“ Mitme EL-i eksperdi sõnul ei ole Meta piirangud õiguspärased

Facebooki ja Instagrami omanikfirma Meta on aastaid kasutanud kasutajate isikuandmeid selleks, et näidata neile isikustatud reklaame (nt soo, vanuse, asukoha, huvide jms alusel). Kasutajatelt selleks nõusolekut ei küsita, platvormi tingimustes on kirjas, et reklaamid on selle lahutamatu osa.

Mõjutatud otsus

Advokaadibüroo Walless advokaat Allan All kirjutas novembri alguses Ärilehes, et nii Eesti põhiseaduse kui ka Euroopa Liidu õiguse järgi on igal inimesel õigus eraelu puutumatusele ja see õigus hõlmab ka isikuandmete kaitset. Isikuandmete kaitse põhineb reeglil, et isikuandmeid tuleb töödelda õigel viisil ja ainult siis, kui inimene on sellega nõus või seadus seda lubab. All lisas, et osal juhtudel on isikuandmete töötlemine siiski lubatud, kui isik on selleks vabatahtlikult nõusoleku andnud.