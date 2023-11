Kohtule saneerimisavalduse esitanud ELMO Rent: oleme asunud otsima partnerit või ostjat lühirendi ärisuunale

Seejärel saatis ettevõte järgneva selgitava teate, kus tõdeb, et saneerimine on pigem positiivne alternatiiv ja ettevõtte võimalus

„Kinnitamaks ettevõtte aktsionäridele, fännidele, kriitikutele, partneritele ja võlausaldajatele on juhtkond koos suurimate aktsionäridega ning meeskonnaga veendumusel, et on palju põhjuseid pingutada ning, et saaks fokusseerida kõige prioriteetsematele eesmärkidele, on vaja võita lisaaega ning kaitset strateegiate elluviimiseks ning finantsvahendite kaasamiseks,“ kirjutatakse teates.