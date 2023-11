Apollo Group kaalus Fudy asendamiseks ka Bolt Foodi, kuid neid ei valinud

Eelmise aasta oktoobris kirjutas Ärileht, et Fudy suutis enda platvormile meelitada viis restorani, kes lahkusid seetõttu muudelt platvormidelt (Wolt ja Bolt Food). Fudyst sai seega toona ainus kojuveoplatvorm Apollo Groupi tuntud toidukohtadele nagu KFC, Vapiano, O’Learys, IceCafe ja Blender. „Meie klientide heaolu silmas pidades otsustasime toidukulleri Fudy kasuks, kelle puhul on teenuse hinnastamine mõistlikum, konkurentidega võrreldes madalam ning kõikide osapoolte jaoks läbipaistvam,“ ütles toon Ärilehele Apollo Groupi juhatuse esimees Madis Jääger.

Lisaks hakkas Fudy ainsana teenindama ka teisi söögikohti nagu Hesburger, Tokumaru, Viru burger, POMO, Tai Boh, Chi, Chopsticks ja paljusid teisi kohti. Alates 1. oktoobrist 2022 oli Fudy ainuke kullerpartner 17 restoraniketile, kellel on kokku üle 130 asukoha.

Fudy loobub

Täna aga pärast Fudy uudist kojuveoteenus lõpetada, teatas Apollo Group, et on jätkamas koostööd nii Eestis kui teisteski riikides toidukullerdusplatvorm Woltiga. Wolt Baltikumi juhi Mantas Lomsargise sõnul tulevad Apollo Grupi restoranid detsembrikuu jooksul Wolti platvormile.

Eestis vahendab toidutellimusi ka teine suurtegija Wolti kõrval - Bolt Food -, kuid Apollo Groupi juhatuse liikme Mauri Dorbeku sõnul jõuti just Woltiga sobivaima kokkuleppeni. Dorbeku sõnul arutati kojuveo teenust kõikide partneritega. Juhatuse liige teatas täna pressiteates, et koostöö Woltiga tagab professionaalse toidu kohaleveo suure kliendibaasiga restoranidele. „Wolt on tuntud ja usaldusväärne rahvusvaheline tehnoloogiaettevõte, kellega Apollo Grupil on varasem hea koostöökogemus,“ lisas Dorbek.

Kas aga ainuüksi Woltist väheseks ei jää? Dorbek märgib, et Apollo Groupi toitlustusüksuste katvus on Baltikumis väga hea ja selles osas probleemi ei näe. „Samuti on Wolt kõikides nendes asukohtades hästi esindatud, seega usume, et Woltist piisab, et tagada kvaliteetne kojuveo teenus,“ lisas ta.

Fudyst väheks ei jäänud