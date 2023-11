Skandaalse ärimehe veebipoe kliendid ootavad üle poole aasta oma tellimusi. „Ma ikka ootan ja loodan..“

Ärileht kirjutas septembri lõpus, et TellimeKoos klient tellis aprillikuus voodi, kuid polnud artikli ilmumise ajaks seda ikka veel kätte saanud. Poe omanik Juhan Kuuskemaa lubas toona, et klient saab kohe-kohe voodi kätte.

Tänaseks ei ole olukord aga paraku muutunud. Kuuskemaa on ka varasemalt kliente ninapidi vedanud. 2019. aastal kirjutas Eesti Ekspress, et 2013. aastal tellisid 65 inimest Kuuskemaa kaudu IKEA mööblit, mille lubas mees klientidele kohale toimetada. Kliendid jäid aga ilma nii rahast kui ka kaubast. Asja uurimiseks avati kriminaalasi, kuid kummalisel kombel ei jäänud Kuuskemaa asjas süüdi. Abiprokurör Meelis Sentifoli ütles toona Ekspressile, et viis aastat kestnud kriminaalasi tuleb lõpetada seoses „kuriteo aegumistähtaja möödumisega“.