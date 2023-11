Investor Infortari IPOst: dividenditootlikkus tundub selgelt liiga madal

Edaspidine aktsiahinna liikumine sõltub Raua hinnangul peamiselt Tallinkist edasimakstavast dividendi suurusest. „Kuna märkimise maht on võrdlemisi väike, 35-64 miljonit eurot, usun ja loodan, et näeme Tallinna börsil varsti uut ettevõtet,“ märkis Raud.

Käesoleva aasta Infortari tulemuste pealt tundub IPO hinnavahemik Raua hinnangul õiglane, kuid tema sõnul tuleb arvestada, et gaasiäri on nautinud ebaharilikult kõrgeid kasumimarginaale. „Raske on näha, et nii head kasumlikkust suudetakse lähiaastatel hoida,“ märkis Raud.