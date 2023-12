Masku Eesti ostu- ja regioonijuhi Heini Kurikka sõnul oli kahju kuulda, et Asko ja Sotka on Eestist lahkumas. „Kuid arvestades turuolukorda ja IKEA tulekut, oli ka meil teada, et muudatused on tulemas ning neid tuleb ilmselt lähiajal veel,“ hindas ta.