VAATA ÜLE | 1. jaanuarist jõustuvad käibemaksu muudatused. Mida pead teadma?

Mida tähele panna?

* Tehingud, mis on tehtud enne 01.1.2024 kehtib 20% käibemaks- ehk näiteks kui Juku tellis teie e-poest 31.12.2023 toote ning tasus selle eest ka 31.12.2023 ning teie deklareerite jaanuaris detsembrikuu käibemaksuaruande siis tasute 20%, olenemata, et jaanuarist kehtib 22% käibemaks. Loomulikult ei tohi Jukult enne 01.1.2024 ka rohkem kui 20% küsida

* Lisaks on erisus sõlmitud lepingutele enne 1 maid 2023. Juhul, kui teil on sõlmitud leping enne 1 maid 2023.a. ja näiteks tellisite köögimööbli, mis saabub alles 2024 suvel või teenuse osutamise leping, mida osutatakse alles 2025 aasta, kuid on sõlmitud enne 1 maid 2023.a. siis lepingute puhul, mis on sõlmitud enne 1 maid 2023.a. võib rakendada erisusena 20% käibemaksu kuni 31.12.2025.a.